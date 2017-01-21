Строительство катка в Риге, между горкой на ул. Деглава и 84-й Рижской средней школой (ул. Лиелвардес, 141) завершилось, и он открыт для посетителей. На месте работает пункт проката инвентаря, сообщает Riga.lv.

Каток бесплатный, платить нужно только за аренду коньков, если они необходимы.

В Риге также работают другие публичные катки:

на площади возле Рижского дома конгрессов;

возле Рижской Даугавгривской средней школы (ул. Парадес, 5c);

возле Регионального спортивного центра Sarkandaugava, который находится рядом с Детско-юношеским центром Laimīte (ул. Саркандаугавас, 24);

возле Рижской Анниньмуйжской средней школы (ул. Клейсту, 14);

в Рижском зимнем парке спортивного и активного отдыха (бульвар Узварас, 15);

возле Рижской Кенгарагской средней школы (ул. Маскавас, 273).

Работу катков обеспечивает самоуправление. Вход на них со своими коньками, клюшками и касками — бесплатный. Возле большинства катков работают пункты проката инвентаря.

Нужно учесть, что катки иногда арендуют спортивные кружки, а иногда на них чередуются занятия хоккеем или фигурным катанием, поэтому время свободного катания нужно узнавать заранее. Подробная информация — на сайте sports.riga.lv, в файле "Tabula — Rīgas pašvaldības nodrošināto publisko slidotavu un slēpošanas trašu darba laiki". Информация о лыжных трассах доступна здесь.