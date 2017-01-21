Каток бесплатный, платить нужно только за аренду коньков, если они необходимы.
В Риге также работают другие публичные катки:
на площади возле Рижского дома конгрессов;
возле Рижской Даугавгривской средней школы (ул. Парадес, 5c);
возле Регионального спортивного центра Sarkandaugava, который находится рядом с Детско-юношеским центром Laimīte (ул. Саркандаугавас, 24);
возле Рижской Анниньмуйжской средней школы (ул. Клейсту, 14);
в Рижском зимнем парке спортивного и активного отдыха (бульвар Узварас, 15);
возле Рижской Кенгарагской средней школы (ул. Маскавас, 273).
Работу катков обеспечивает самоуправление. Вход на них со своими коньками, клюшками и касками — бесплатный. Возле большинства катков работают пункты проката инвентаря.
Нужно учесть, что катки иногда арендуют спортивные кружки, а иногда на них чередуются занятия хоккеем или фигурным катанием, поэтому время свободного катания нужно узнавать заранее. Подробная информация — на сайте sports.riga.lv, в файле "Tabula — Rīgas pašvaldības nodrošināto publisko slidotavu un slēpošanas trašu darba laiki". Информация о лыжных трассах доступна здесь.