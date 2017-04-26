Единственное условие, которое ставит Рижская дума — безопасность. Имеется в виду, чтобы оппоненты на стали "убеждать друг" друга физическими методами.

Как сообщают авторы грядущего "антимероприятия", цель пикета — напомнить обществу о ходе Второй мировой войны на территории Латвии и ущербе, причиненном Латвии советской оккупацией. Протест организует общество Nacionalo karaviru atbalstam. Его представитель Гинта Вилцане говорит, что никаких провокаций не планируется. По ее подсчетам, в пикете, который пройдет около Латвийской национальной библиотеки, может принять участие около 50 человек.

На праздновании 9 мая в прошлом году мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") заявил, что 9 мая — латвийский праздник.

"День Победы в Риге 9 мая — это латвийский праздник! Не советский праздник. Не российский праздник. А именно латвийский праздник, потому что его отмечают сотни тысяч граждан Латвии, патриотов своей страны", — сказал мэр, отметив, что "мы живем сейчас в очень сложное время".

"Да, у жителей Латвии отличаются взгляды по многим вопросам, в том числе и по вопросам истории. И историческая память у нас зачастую различается.

Именно поэтому самое важное для латвийского народа — уважение друг к другу и уважение к тому, что мы отличаемся друг от друга. И тогда мы сможем объединиться вокруг самого главного — вокруг будущего нашей маленькой страны, которой приходится очень непросто", — пояснил Ушаков.