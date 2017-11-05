Как оказалось, поблизости монументального флага Латвии компания рижан отмечала что-то и решила запустить в небо петарды. Однако в итоге пиротехнические изделия попали прямо в полотно и прожгли в нем дыры.

После того, как данный факт был констатирован местными властями, монументальный флаг пришлось снять и заменить новым, благо резервные знамена у самоуправления были заготовлены.

Проект "Латвийский флаг" реализуется и в других краях страны. Такие флагштоки уже установлены в Смилтене, Огре и Валке, планируется их установить также в Сигулде, Алуксне, Лимбажи, Лиепае и Валмиере.

В Риге 60-метровый флагшток весом более 14 тонн установлен на монолитном железобетонном фундаменте, сваи которого забиты на 24-метровую глубину. Размеры флага — 20 на 10 метров.