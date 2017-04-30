Депутаты Сейма не исключают, что в будущем вновь может быть актуализирован вопрос о правах участвовать в муниципальных выборах людей, работающих в соответствующем самоуправлении.

Один из авторов этой инициативы Вилнис Кирсис ("Единство") сказал агентству LETA, что готов обсуждать этот вопрос с руководителем ответственной комиссии Сергеем Долгополовым ("Согласие"), потому что официально это предложение не отклонено.

Алдис Адамович ("Единство") также был одним из депутатов, подписавших год назад законопроект о том, что в выборах конкретного самоуправления могут участвовать не только задекларированные на его территории жители, но и люди, которые работали в этом самоуправлении не менее последних четырех месяцев. Адамович также согласился, что после предстоящих в июне выборов эту идею вновь можно было бы актуализировать в Сейме.

Парламент поданный депутатами законопроект передал на рассмотрение комиссиям, но дальше этого он не продвинулся. В качестве главного аргумента, почему законопроект не был передан на рассмотрение в Сейм в первом чтении, отмечалось, что Служба государственных доходов не сможет предоставить информацию о том, где каждый конкретный человек работает.

В качестве примера был упомянут супермаркет "Maxima", чей юридический адрес находится в Кекаве, а магазины расположены по всей Латвии.

Как заявило юридическое бюро Сейма, следует в принципе определиться, возможно ли вообще проконтролировать данные о занятости. Кроме того, предоставление права голосовать работающим в конкретном самоуправлении стало бы возможностью для широких интерпретаций и манипулирования электоратом, что недопустимо, заявили парламентские юристы.