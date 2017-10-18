В настоящее время в Латвии существует шесть клиник искусственного оплодотворения, но нет единого донорского регистра. Эксперты отмечают, что частое донорство яйцеклеток может нанести вред здоровью женщин. Как стало известно Skaties.lv, каждое такое женское пожертвование предусматривается компенсация в размере от 500 до 900 евро.

Дискуссии об этом идут уже давно, однако Министерство здравоохранения так и не начало разрабатывать единый реестр доноров.

"До сих пор нет единого общего для всех шести лечебных учреждений регистра. Есть вероятность, что совсем молодые девушки, становятся донорами яйцеклеток сразу в нескольких учреждениях. Чтобы подобную практику прекратить, необходимо создать общий список. Вот из-за чего мы так долго боремся с Минздравом", — рассказала глава парламентской Комиссии по социальным и рабочим делам Айя Барча.

Поправки к закону, которые сейчас обсуждаются в комиссии, предусматривают также и запрет на донорство среди нерожавших женщин. Министр здравоохранения Анда Чакша призывала в прошлом году отказаться от такого запрета, однако ответственная комиссия Сейма еще этот вопрос не рассмотрела.