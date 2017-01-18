В скором уходе соцбюджета "в минус" министр благосостояния обвинил предпринимателей

Foto: Valsts kanceleja В социальном бюджете 2019 года будет сильная нехватка средств, и нужно срочным образом найти способ "залатать дыры". На это необходимо около 50 млн. евро, которые можно было получить за счет увеличения социальных выплат. Однако в конце прошлого года предприятия и негосударственные организации были против такого шага. Как сообщает Lsm.lv , об этом в передаче Viens pret vienu на LTV заявил министр благосостояния Янис Рейрс. На данный момент излишек социального бюджета ничтожный — он составляет около полумиллиарда евро. Необходим излишек как минимум в миллиард евро, и каждый год из соцбюджета нужно резервировать по меньшей мере 100 млн. евро, сообщил Рейрс.

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