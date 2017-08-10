В связи с проведением Rīgas Triatlons 2017 в воскресенье, 13 августа с 6 часов утра до 18 часов вечера закроют движение для транспортных средств на маршруте соревнований (кроме общественного и оперативного транспорта и транспорта местных жителей): Баласта дамбис ("Солнечный камень") — съезд с Вантового моста — Вантовый мост — ул. Цитаделес — ул. Пилс — ул. Муйтас — ул. Цитаделес — Вантовый мост — съезд с Вантового моста — ул. Кипсалас до ул. Кайю — ул. Кипсалас — съезд с Вантового моста — Баласта дамбис ("Солнечный камень").

С 9 часов утра 12 августа до 22 часов вечера 13 августа закроют движение транспорта по Баласта дамбис (кроме транспортных средств со специальными пропусками и оперативного транспорта).

С 18 часов вечера 11 августа до 22 часов вечера 13 августа запретят остановку и стоянку транспортных средств на обеих сторонах Баласта дамбис напротив центрального здания Swedbank ("Солнечный камень").

13 августа с 7 часов утра до 16 часов дня ограничат движение судов в Агенскалнском заливе.