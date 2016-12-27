Ресторан Klīversala, который находится в помещениях Латвийской Национальной библиотеки, заявил, что распространившаяся в интернете программа новогоднего мероприятия, которое включает в себя встречу Нового года по московскому времени, причем под торжественную речь Владимира Путина, на данный момент уже отклонена.

Как пояснил порталу Delfi представитель Национальной библиотеки Аугустс Зилбертс, "гуляющая" по просторам Сети программа являлась лишь черновиком, который был подан организаторами полтора месяца назад. Впоследствии план был изменен.

"Можем еще раз подтвердить, что встреча Нового года по московскому времени, просмотр речи президента России и похожие вещи категорически исключены. И это согласовано с организаторами мероприятия", — уточнил Зилбертс.

"Если кого-то мучают сомнения, хочу подчеркнуть, что за два с половиной года проведения в Замке света различных мероприятий их координация отработана на высоком уровне. Прошло 300 мероприятий, и на каждом имеется ответственный надзиратель, присутствует и охрана. В данном случае мероприятие будет контролировать руководство ресторана", — пояснили в библиотеке.

@e_alma Restorānā Klīversala kategoriski izslēgta Jaunā gada sagaidīšana pēc Maskavas laika un tas ir saskaņots ar pasākuma organizatoriem. — KlīversalaRestorāns (@Ksalasrestorans) December 25, 2016



