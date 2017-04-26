"Нашей ценностью мы считаем счастливого и оцененного работника, поэтому важно создать максимально удобную среду для выполнения рабочих обязанностей. В моменты, когда ребенка не с кем оставить, его можно будет оставлять в этой специальной детской комнате", — пояснила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.