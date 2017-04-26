"Нашей ценностью мы считаем счастливого и оцененного работника, поэтому важно создать максимально удобную среду для выполнения рабочих обязанностей. В моменты, когда ребенка не с кем оставить, его можно будет оставлять в этой специальной детской комнате", — пояснила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
В здании Министерства финансов открыли специальную комнату для детей чиновников(42)
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В среду, 26 апреля, в здании Министерства финансов была открыта детская комната. Предназначена она для детей сотрудников министерства, чтобы они в случае необходимости могли брать на работу детей, выполнять служебные обязанности и одновременно быть вместе со своим чадом, сообщили Delfi в ведомстве.
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