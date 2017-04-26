В здании Министерства финансов открыли специальную комнату для детей чиновников

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В среду, 26 апреля, в здании Министерства финансов была открыта детская комната. Предназначена она для детей сотрудников министерства, чтобы они в случае необходимости могли брать на работу детей, выполнять служебные обязанности и одновременно быть вместе со своим чадом, сообщили Delfi в ведомстве.