В Баку состоялась встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с Вейонисом. Мамедъяров проинформировал президента Латвии о переговорах между Баку и Брюсселем по новому соглашению о стратегическом партнерстве с ЕС.

Вейонис отметил, что его страна поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с Евросоюзом, говорится в сообщении МИД Азербайджана. Мамедъяров также выразил благодарность латвийскому президенту за поддержку позиции Азербайджана в вопросе карабахского урегулирования.

Вейонис, в свою очередь, затронул вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в рамках международных организаций. Стороны также подчеркнули наличие политической воли для расширения сотрудничества.

Кроме того, Мамедъяров и Вейонис обменялись мнениями по вопросам налаживания прямого авиасообщения между странами, развития сотрудничества в сфере промышленности, АПК, транспорта, экологии, образования и туризма.