С 1 января 2017 года на территории Латвии действуют нормы, требующие обязательного чипирования домашних животных и занесения информации в Единую базу Центра сельскохозяйственных данных. С начала года в базе хранится информация о 109 000 собаках.

Как отмечает Латвийское общество ветеринаров, зарубежные коллеги высоко оценивают результаты проделанной в Латвии работы, однако подчеркивают, основываясь на собственном опыте, что базу необходимо постоянно обновлять, именно тогда в ней будет какой-то смысл.

Ветеринары полагают, что ответственные государственные службы и муниципальные органы должны постоянно напоминать владельцам собак о необходимости регистрации своих питомцев и обновлении данных в регистре.

Согласно данным международной организации по защите животных Dog Trust, в Великобритании из-за быстро устаревающей информации около 10 ежедневно потерявшихся собак не возвращаются к своим владельцам. Ветеринары отмечают, что владельцы животных могут сменить место жительства или номер телефона, не внеся коррективы в регистр. В случае, если собака потеряется, отыскать хозяина будет трудно, а порой и невозможно.