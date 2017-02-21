Как сообщалось, в конце января на Адажском полигоне проходили учения "Зима", во время которых военнослужащие выполняли задачи, связанные с топографией и ориентированием на местности, уходом за экипировкой и оружием, оказанием медицинской помощи в зимних условиях и боевыми стрельбами. Солдаты Национальных вооруженных сил также обучали дислоцированных в Латвии солдат США спасать провалившихся под лед товарищей.