ВИДЕО: Прыжок в прорубь, или школа выживания для молодых солдат

Foto: Kadrs no video Латвийская армия опубликовала видео, в котором показано, как молодые солдаты проходят учения по выживанию и выполнению служебных задач в зимних условиях, в которые входит и ныряние в прорубь. Как сообщалось, в конце января на Адажском полигоне проходили учения "Зима", во время которых военнослужащие выполняли задачи, связанные с топографией и ориентированием на местности, уходом за экипировкой и оружием, оказанием медицинской помощи в зимних условиях и боевыми стрельбами. Солдаты Национальных вооруженных сил также обучали дислоцированных в Латвии солдат США спасать провалившихся под лед товарищей.

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