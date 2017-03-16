Жители Друсткой и Яунпиебалгской волостей выложили на YouTube видео, которым надеются привлечь внимание общественности и властей к удручающему состоянию дорог в бывшем Цесисском районе. Чтобы показать, что проселочные дороги там лишь указывают направление движения и похожи на перекопанное поле, крестьяне демонстративно посадили на них картофель.

"Эта дорога — хозяйственная артерия для жителей Друстской волости. По ней они могут добраться до единственных в окрестностях банкомата, аптеки и заправки. По ней едут школьные автобусы, бригады "скорой помощи" из Яунпиебалги, а также пассажирский автобус Рига-Яунпиебалга-Рига", — говорится в сообщении активистов, которое приводит LETA.

13 марта на этой дороге застрял междугородний автобус, отмечают местные жители, что и принудило их к проведению символической акции.

Чтобы привести в порядок грунтовые дороги и дороги местного значения, Латвии ежегодно нужно тратить по 130 миллионов евро. Однако на данный момент государственное финансирование составляет лишь 10 миллионов, рассказал Латвийскому радио глава Latvijas valsts ceļi Янис Ланге.

Как сообщает LETA, Ланге смог ответить на утверждение, что в этом году состояние грунтовых дорог хуже, чем в предыдущие годы. "Не могу сказать, хуже они стали или лучше", — пояснил он. При этом признал, что при нынешних объемах финансирования последующие зимы будут "добивать" дороги Латвии все активней.

Общая протяженность грунтовых дорог в Латвии составляет около 11 тысяч километров, но на их ремонт выделяется всего 10 млн. евро в год, что примерно в восемь раз меньше, чем требуется. Каждый год для содержания и ремонта местных и гравийных дорог необходимо минимум 130 млн. евро.