В разговоре с Латвийским радио экс-президент отметила, что "многие говорят, что все, происходящее в регионе, дразнит соседа", имея в виду Россию. "Но беда с этим нашим соседом такая, что у него с нервами швах так или иначе — неважно, что мы делаем или не делаем", — посетовала политик.

Вике-Фрейберга рассказала, что в свое время, когда она занимала пост президента, звучали заявления, что Балтийские страны с военной точки зрения не защищены. Поэтому было принято решение заказать конфиденциальное исследование о возможности НАТО защитить балтийские государства.

"И в тот момент главный автор исследования, генерал в Вашингтоне, шепнул: если кто-то говорит, что страны Балтии не защищены, он вам говорит последние глупости", — рассказала Вике-Фрейберга.