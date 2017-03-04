В телефонном разговоре директор Европейского инвестиционного банка Вилкс заметил, что в предложенной налоговой политике нет ничего нового. Напомним, что Минфин помимо другого предлагает снизить ставку подоходного налога с населения с 23% до 20%, а необлагаемый минимум поднять до 300 евро.

Снизить ставку подоходного налога, заверяет Вилкс, пытались и раньше, но против такой идеи выступали самоуправления, для которых именно этот налог является основным источников доходов.

Поэтому Вилкса удивляет настойчивость министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы, которая должна знать позицию Лембергса.

"Я помню, насколько сложными были переговоры о любых изменениях подоходного налога с населения. Лембергс был полон убежденности, что ничего менять не надо. Зная эту позицию, меня удивляет стремление Даны Рейзниеце-Озолы идти с тем, чего хозяин партии категорически никогда не допустит", — пояснил Вилкс.

Сам Лембергс избегает комментариев по поводу предложенной реформы, так как в Ассоциацию крупных городов пока документы не поступали. Первоначальные же расчеты мэр Вентспилса назвал "легкомысленным проектом".