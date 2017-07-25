Госканцелярия завтра, 26 июля, представит идеи плана реформ госуправления, сообщили агентству LETA ее представители.

План предлагает меры по повышению эффективности и производительности занятых в госуправлении, в частности, постепенное сокращение числа работников, продолжая продвижение к одной из целей — малочисленному госуправлению. В него включены предложения по централизации функций поддержки, уменьшению административного бремени, совершенствованию государственных услуг, экономии финансовых средств и новой политике зарплат занятых в госуправлении — их привязке к результатам труда и приближении к зарплатам на равноценных должностях в частном секторе.

Еще одно важное направление, включенное в план реформ — установить единые показатели результатов работы руководителей учреждений госуправления.

Как отметили в Госканцелярии, предлагаются три измерения плана реформ гоусправления: вкладывать меньше, умнее и в соответствии с выгодами.

Деятельность современного госуправления характеризуют эффективное и целесообразное использование публичных ресурсов, качественные и доступные публичные услуги и добросовестное служение интересам общества. Эти желания общества нельзя игнорировать, подчеркивает Госканцелярия.

Включенные в план реформ предложения направлены на то, чтобы за три года дать импульс развитию госуправления, повышению его качества и эффективности.

Как пояснил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис, в наши дни все большую роль в госуправлении обретают ценности, которые раньше больше ассоциировались с частными сектором, — гибкость, инновации, целесообразность, экономия и эффективность.