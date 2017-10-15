Депутаты парламента считают, что до конца полномочий Сейма этого созыва вопрос о прекращении предоставления статуса неграждан детям снят с повестки дня и пересматриваться не будет.

С данной инициативой выступил президент Раймонд Вейонис. "Президент убежден, что необходимо прекратить предоставление статуса неграждан новорожденным детям, чтобы сформировать сильную, современную Латвию со сплоченным обществом, и это является приоритетом его президентства", — сказал агентству ЛETA пресс-секретарь президента Янис Сикснис. Именно поэтому Вейонис предложил парламенту законопроект, который предполагал больше не предоставлять статус неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года.

После того как Сейм отклонил проект закона о прекращении предоставления статуса неграждан детям, Вейонис выразил сожаление по поводу такого решения, но добавил, что голосование парламента лишь откладывает принятие решения на какое-то время. Вопрос о том, как именно Вейонис планирует заручиться поддержкой для реализации своих идей, в канцелярии президента агентству LETA подробно не прокомментировали, однако Сикснис заверил, что президент продолжит работать над решением этого вопроса. "Принимая во внимание позицию, выраженную Сеймом, данная инициатива вряд ли будет вновь предложена парламенту этого созыва", — добавил пресс-секретарь.

Политики также считают, что вопрос о детях неграждан снят с повестки дня и до выборов вернуться к нему не удастся. Как отмечают в неофициальных беседах многие депутаты, они удивлены тем, что президент подал свой законопроект в Сейм без предварительных дискуссий с парламентскими фракциями. По мнению политиков, Вейонис понимал, чем это закончится — поддержки большинства не будет. Также депутаты весьма удивлены моментом, который президент выбрал для дискуссии — до парламентских выборов в Латвии остался всего год.

"Данный вопрос больше не может появиться в повестке этого парламента, потому что предвыборная борьба уже началась", — сказала агентству LETA руководитель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня. Эта была единственная фракция правительственной коалиции, несколько депутатов которой поддержали инициативу прекращения предоставления статуса неграждан новорожденным детям. Это депутаты, которые продолжают работать во фракции "Единства", но представляют новую партию "Движение "За!"", — Андрей Юдин, Алексей Лоскутов, Лолита Чигане, Интс Далдерис.

Фракции других коалиционных партий также пока не планируют предлагать каких-либо изменений в вопросе о негражданах. Предложение президента в парламенте поддержали оппозиционные фракции, но ни одна из них не готова возобновить дискуссию о прекращении предоставления статуса неграждан детям, считая данный вопрос исчерпанным в парламенте нынешнего созыва.

Предложения об отмене статуса неграждан для детей вновь подняли тему о переходе на обучение только на латышском языке. Изменения в сфере образования политики пока не планируют увязывать с вопросом неграждан, но основные дискуссии еще впереди.