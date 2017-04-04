Представитель БПБК Лаура Душа сообщила, что бюро начало уголовное дело по второй части 326.1 статьи Уголовного кодекса, подразумевающей наказание за преступление, связанное с торговлей влиянием.

В ходе следствия были получены и подтверждены доказательства того, что частное лицо, возможно, принимало имущественные блага, чтобы, используя свое социальное положение, повлиять на действия Юрмальской городской думы и добиться заключения сделки Jūrmalas siltums в интересах некоего предприятия.

В рамках уголовного дела подозреваемым признаны три человека. В интересах следствия дополнительная информация о деле не распространяется.