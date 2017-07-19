В семье министра здравоохранения Анды Чакши в январе следующего года ожидается пополнение, поэтому на какое-то время правительству придется искать нового руководителя для отрасли здравоохранения, пишет газета Latvijas Avīze.

"Я обещала работать до конца, и тогда в какой-то момент сделаю перерыв. В молодости я могла сказать, я знаю, как будет, как долго не буду работать, но сейчас я более предусмотрительна", - сказала Анда Чакша, подчеркнув, что договорилась с премьер-министром Марисом Кучинскисом о том, что будет работать полный рабочий день, поскольку чувствует себя хорошо. "Я хочу, чтобы это вносило ясную уверенность в том, что женщина может чувствовать себя стабильно и в возрасте 40+", - добавила министр.

Газета отмечает, что это первый в истории Латвии случай, когда министр ожидает ребенка, поэтому в нормативных актах не оговаривается, как действоавть, если министр уходит в декретный отпуск. Неясным остается вопрос о том, может ли в таком случаем министр на время сложить полномочия и позже вернуться на свой пост, или необходимо уходить в отставку.

Премьер-министр пока отказался отвечать на вопросы о замещении министра здравоохранения, если возникнет такая необходимость. В регулирующих работу Кабинета министров правовых актах не говорится о том, как долго министр может находиться в отлучке.