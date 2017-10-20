Команда врачей Рижской Восточной клинической больницы, проведя малоинвазивную операцию, спасла жизнь 41-летнего мужчины, выпавшего с пятого этажа, сообщила агентству LЕТА представитель больницы Айя Лиетиня.

В результате падения мужчина получил переломы ребер и грудной кости, ушибы легких и других внутренних органов, но самой опасной для жизни травмой было повреждение стенки грудной аорты, крупнейшего кровеносного сосуда в человеческом организме.

Операцию провели сосудистые хирурги Патриция Иванова и Интс Удрис, инвазивный радиолог Санита Пономарева и команда специалистов.

Как пояснила Лиетиня, в ходе малоинвазивной операции пациенту в аорту вводится стент — протез, который перекрывает поврежденное место.

Угроза жизни устранена, но состояние пациента остается тяжелым, он находится в отделении интенсивной терапии.

Как рассказала Лиетиня, Восточная больница — единственное лечебное учреждение в Латвии со специальной командой по политравмам, специалисты которой доступны 24 часа в сутки.