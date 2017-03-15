Министр здравоохранения Анда Чакша раскритиковала бездействие Центра профилактики и контроля заболеваний в случае со вспышкой легионееллеза в Айзкраукле. Как пояснила глава Минздрава, в случае, если жизням людей угрожает опасность, следует более оперативно сообщать об этом соответствующим инстанциям.

"В медицине есть такое понятие — извещение о критических случаях. В данной ситуации аналогично — если мы знаем, что результат может повлиять на здоровье людей, сообщать нужно как можно скорее", — пояснила Чакша.

Самоуправление Айзкраукльского края также критикует то, как повел себя Центр профилактики и контроля заболеваний. В телефонном разговоре специалисты лишь подтвердили подозрения в наличии болезни, однако ничего советовать не стали, сказав, что инструкции пришлют по почте, через Latvijas pasts.

Cамоуправление Айзкраукле получило информацию о том, что в одном из многоквартирных домов, возможно, зафиксирован случай заболевания легионеллезем.

1 марта представитель муниципального предприятия Lauma A был приглашен для взятия образцов воды в многоквартирном доме на улице Лачплеша 9, так как возникли подозрения, что проживающий по данному адресу ребенок заболел легионеллезем.

В пятницу, 10 марта, в думу были приглашены родственники заболевшего ребенка, которые подтвердили, что подозрения на легионеллез действительно есть. Однако пока ни дума, ни Lauma A, ни Aizkraukles ūdens, ни Aizkraukles siltums не получили из Центра контроля и профилактики заболеваний официального заключения с результатами анализов.

Несмотря на это ответственные службы уже начали проводить профилактические мероприятия с целью уничтожить в водопроводной сети вызывающие легионеллез бактерии. А именно, в ночь с четверга на пятницу была повышена температура воды, при которой бактерии погибают.

Легионеллез — довольно редкое инфекционное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами воспаления легких. Сначала у больного пропадает аппетит, появляются боли в мышцах, начинаются головные боли. Потом стремительно повышается температура (до 39 — 40,5 градусов), появляется сухой кашель, боли в груди, воспаление легких, нарушение работы сердца и почек. Если появились вышеназванные симптомы, жителей просят немедленно обращаться к своему семейному врачу.