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Каждый год весна в Латвии начинается с риска затопления прилегающих к рекам территорий. Delfi предлагает вспомнить самые трудные ситуации за последние годы, в которые попадали жители различных краев страны.
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