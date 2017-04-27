В четверг, 27 апреля, Сейм концептуально одобрил поправки к законам, которые Министерство обороны разработало в целях борьбы с угрозами гибридной войны.

Нововведения предусматривают намного более строгие условия, касающиеся расцветок военной формы армии Латвии (LATPAT и MultiLATPAT), ее составных частей и знаков отличия. Если сейчас человека могут оштрафовать лишь в том случае, что он незаконно заказывает себе вышеперечисленные вещи, то вскоре наказывать будут и за то, что форму носит человек, не состоящий в рядах Национальных вооруженных сил.

Как сообщает LETA, за незаконное ношение формы предусмотрен штраф в размере до 2000 евро. Если же физическое или юридическое лицо будет поймано на незаконной торговле формой, составными частями или знаками отличия латвийской армии, штрафы составят 2000 и 20 000 евро соответственно.