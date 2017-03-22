На прошлой неделе в 68 практиках семейных врачей зарегистрировано 98 случаев гриппа, неделей ранее — 141 случай.
Из десяти включенных в мониторинг территорий только в Гулбенском крае увеличилось число обращений к врачам с гриппом.
На прошлой неделе с гриппом в больницу попали 92 человека, а еще 39 были госпитализированы с пневмонией после группа. В целом с начала сезона грипп лечили в стационаре 2230 пациентов.
От гриппа в этом сезоне умерло 34 человека. Эпидемия гриппа была объявлена в начале января.