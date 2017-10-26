Со следующего года задекларированные в Юрмале жители смогут получить по налогу на недвижимость (НН) за землю льготы в размере 90%. Такое решение в четверг приняла Юрмальская городская дума.

Как агентству LETA сообщили в думе, для многодетных семей в дальнейшем будет применяться 90%-ная льгота по налогу и на землю, и на здания.

"Мы увеличиваем льготы, чтобы налоговое бремя для жителей Юрмалы было более сбалансированным, и они могли заплатить налог", — сказал мэр Юрмалы Гатис Трукснис. По его мнению, порядок определения в стране кадастровой стоимости недвижимости не сбалансирован, поэтому люди не могут заплатить НН без предоставления льгот.

В Юрмале проживает 27 000 плательщиков НН — физических лиц. Поступления НН составляют около восьмой части общих доходов самоуправления. В 2017 году их объем прогнозируется в размере около 10 млн евро. Налоговые льготы будут относиться примерно к 14 000 юрмальчан.