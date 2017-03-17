Заместитель спикера Сейма сейчас находится с рабочим визитом в Риме, где участвует во внеочередной конференции председателей парламентов стран ЕС. Конференция посвящена 60-летней годовщине подписания Римского договора, главная тема дискуссий — актуальная ситуация в ЕС и европейское будущее, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.

"Приближается годовщина Римского договора, странам надо объединить силы, чтобы консолидировать ЕС. Несмотря на много вызовов, у нас должно быть единство. Хотя мы часто слышим аргументы, что влияние Brexit (выход Британии из ЕС) на будущее Евросоюза будет огромным и непредсказуемым, решение королевства — это как звонок будильника для всех государств", -

отметил Даудзе.

Заместитель спикера латвийского Сейма отметил, что 60 лет мира в Европе — это большое достижение, однако у проекта ЕС есть еще более важное значение. По словам Даудзе, падение "железного занавеса" позволило странам Восточной Европы, идя по пути евроинтеграции, вновь стать частью европейской демократии.

Гундарс Даудзе призвал органы ЕС и национальные парламенты сконцентрироваться на защите европейских ценностей, безопасности и благосостояния жителей, что вытекает из выравнивания уровня экономического развития и жизни внутри ЕС. Надо повысить конкуренцию и увеличить занятость, что вернет экономический рост, надо сократить социальное неравенство и бедность — это главные предпосылки того, чтобы правительства и институты вернули бы доверие граждан ЕС, отметил Даудзе.