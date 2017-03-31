Завершился период планирования фондов ЕС 2007-2013 гг., сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

В пятницу 31 марта Минфин и Госказна подали в Еврокомиссию заключительный документ, тем самым официально завершив период планирования фондов ЕС 2007-2013 гг.

В народное хозяйство инвестировано в общей сложности 4,5 млрд евро из фондов политики сплочения ЕС: Европейского социального фонда, Европейского фонда регионального развития и Фонда сплочения. Одновременно сегодня заканчивается период планирования 2007-2013 гг. Европейского сельскохозяйственного гарантийного фонда, Европейского сельскохозяйственного фонда развития села и Европейского рыбохозяйственного фонда, в рамках которого в сельское и рыбное хозяйство было вложено 2,9 млрд евро.

При поддержке финансирования ЕС построено и реконструировано 991 км автодорог и построено 52 км железных дорог, 382,8 тыс. жителей получили возможность подсоединиться к водопроводу, 1291 предприятие получило поддержку в бизнес-инкубаторах, 72,9 тыс. молодых людей получили стипендии для освоения профессии, более 0,5 млн жителей получили поддержку в рамках мероприятий содействия занятости.

В 2006-2015 гг. число экономически активных предпринимателей возросло с 22 до 48 на 1000 жителей. Поддержку получило развитие инфраструктуры 492 практик семейных врачей, повышена энергоэффективность 741 многоквартирного дома, созданы многофункциональные центры в Лиепае, Цесисе и Резекне.

Как указывает Минфин, финансирование из фондов ЕС — один из важнейших источников инвестиций в экономику государства.