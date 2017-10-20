КС возбудил по заявлению Жданок дело, в рамках которого рассмотрит соответствие 6-го пункта 5-й статьи закона о выборах Сейма 1-й, 9-й и 91-й статьям Конституции Латвии.

Согласно оспариваемой норме закона, кандидатами в депутаты Сейма на выборах не могут быть заявлены и избраны в Сейм лица, после 13 января 1991 года действовавшие в Коммунистической партии СССР, Интерфронте Латвийской ССР, Объединенном совете трудовых коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийском комитете общественного спасения и их региональных комитетах.

В свою очередь, по Конституции, Латвия является независимой демократической республикой, в Сейм может быть избран любой полноправный гражданин Латвии, на первый день выборов достигший 21 года, все люди в Латвии равны перед законом и судом, права человека реализуются без всякой дискриминации.

Сейм должен до 18 декабря 2017 года подать в КС письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием.

Так как Жданок после 13 января 1991 года действовала в компартии, закон о выборах не позволяет ей баллотироваться на выборах в Сейма.