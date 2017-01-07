Жди меня: сын-россиянин стал рождественским чудом для отца, которого не видел 36 лет

Волонтер телепроекта "Жди меня" Мартиньш Зиебергс помог отцу-латышу найти сына-россиянина. Родственники потеряли друг друга 36 лет назад. Взрослый ребенок стал подарком пожилому человеку к Рождеству от его жены Марии.

Как рассказал Мартиньш, в прошлом году он получил письмо из Карсавского края от Марии Межале, которая хотела найти сына для своего… мужа. Оказалось, что 6-летний мальчик был разлучен с отцом еще в советское время. Его мать увезла ребенка в Россию к своим родителям, больше они не вернулись. Ребенку позже сказали, что отца нет — он и не искал. Можно себе представить реакцию, когда выяснилось, что отец жив-здоров…

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"Я написала письмо от имени моего мужа, — сообщала в письме Мартиньшу Зиебергсу Мария. — Он такой тихий и скромный, что я взяла инициативу в свои руки… В 1980 году его жена с сыном уехали в Гвардейский район Калининградской области, в гости к своим родителям. Назад она не вернулась. Звала в Россию Яниса (моего мужа), но он не хотел переезжать. Брак распался, связь с сыном пропала на долгие годы. Потом был развал Союза и другие причины. Мне не нравится, что отец нечего не знает о своем сыне, которого зовут Виктор Янович Малзубрис. Очень прошу Вас помочь его найти".

Как рассказала Мария порталу Delfi, у нее самой от первого брака — двое детей. Когда ее муж умер, она познакомилась и стала жить с Янисом, который после отъезда жены с сыном перебрался жить к родителям, да так и оставался одиноким и обиженным. Свое горе он долго переживал внутри, ни с кем не делясь чувствами. Когда встретил Марию, помогал ей по хозяйству и растить несвоих детей, а потом внуков. Но время от времени нет-нет да вспоминал о своем сыне. Однажды, посмотрев по телевидению передачу "Жди меня", Мария не выдержала и решила восстановить справедливость, взяв инициативу в свои руки. Узнав, что в Латвии передачу представляет Мартиньш Зиебергс — написала ему.

Письмо было опубликовано в одной из газет Калининграда, а через некоторое время Мартиньш получил смс: "Добрый вечер. Я родственница разыскиваемого вами Виктора Малзубриса. В объявлении было сказано, что его ищет отец Янис Малзубрис. Меня зовут Юля. Родные попросили выяснить подробности".

Мартиньш поговорил с Юлей — она прислала ему номера телефонов Виктора и его супруги Ирины. Семья двое взрослых и двое детей (родные внуки Яниса) живет под Калининградом и работает на земле.

Рождественским утром Мартиньш снова позвонил Марии и предложил ей спросить у Яниса, верит ли тот в Рождественское чудо. Он ответил: "Я уже не молодой человек, но верю". Мартиньш продиктовал Янису номер телефона и спросил: знаете ли вы, чей это номер? Тот догадался. И позвонил сыну. О чем они говорили, Янис даже не помнит — он так волновался, что почти не осознавал слов.

Позже, собравшись с мыслями, отец написал письмо сыну — позвал в гости, чтобы тот увидел, откуда есть пошел… О лучшем Рождестве Янис и не мечтал. А Мария исполнила роль почти настоящей рождественской Марии, подарив мужу сына.

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.