Авиаперевозчик начал расследование, а его представители уверяют: такой случай произошел впервые за всю историю предприятия. Виновник уже найден — это хорек, который вырвался из клетки.

Руководитель общественных отношений airBaltic Алисе Бриеде поясняет, что такой случай в истории авиакомпании произошел впервые.

"Мы приносим извинения от имени авиакомпании. Нам действительно жаль. За двадцать лет такое случилось впервые. Мы этот случай тщательно расследуем и пересмотрим все процедуры".

В поисках ответа, как хорек мог забраться в клетку со свинкой, выяснилось, что обе клетки были закреплены слишком туго.

"Во время закрепления багажа в Риме клетку сдавили — настолько сильно, что согнулась решетка", — считает Эсмеральда Бертуле.

В airBaltic утверждают, что клетки были закреплены по инструкции, а двери были заблокированы, чтобы животные не выбрались наружу.

"Авиакомпания проведет полный аудит погрузки грузов в Римском аэропорту, чтобы убедиться, как все это делается. Будет возмещена стоимость перевозки в 200 евро и выплачена максимальная компенсация согласно Монреальской конвенции — 1395 евро", — сказала Бриеде, отметив, что впредь хорьков авиакомпания больше не будет перевозить на пассажирских рейсах — впредь они смогут путешествовать только на грузовых судах airBaltic.