Это открытие, по мнению ученых, является прорывом в сфере наблюдения галактик так называемой эпохи реионизации (период истории Вселенной между 550 и 800 миллионами лет после Большого взрыва) и поможет в исследовании процессов формирования звезд.

Открытие было сделано в рамках проекта LAGER, инициаторами которого выступили китайцы. С помощью расположенных в Чили телескопов исследователи нашли 23 кандидата в галактики, сформировавшихся через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Кроме того, ученые пришли к выводу, что к тому моменту доля ионизированного водорода достигла 50 процентов.

Дальнейшие наблюдения помогли отобрать шесть звездных систем, представляющих интерес для исследования.

После Большого взрыва Вселенная постепенно охлаждалась, через 400 тысяч лет замедлившиеся электроны получили возможность соединяться с замедлившимися протонами, наступили так называемые темные века. В это время начался процесс образования звезд и галактик. После того как темные века миновали, пошел процесс реионизации (повторная ионизация водорода ультрафиолетовым излучением звездных систем).