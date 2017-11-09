Вспышка сверхновой обычно означает гибель звезды — со временем вспышка затухает, оставляя на своем месте нейтронную звезду либо черную дыру. Однако астрономы обнаружили звезду, которая взрывалась несколько раз за последние полвека и до сих пор не потухла.

Сверхновую iPTF14hls обнаружили в ходе астрономического обзора Palomar Transient Factory в сентябре 2014 года. Спустя несколько месяцев астрономы из обсерватории Лас Кумбрес в США заметили, что звезда перестала затухать и начала становиться ярче. Пересмотрев архивные данные, исследователи выяснили, что сверхновая в этом же месте была обнаружена в 1954 году. Каким-то образом она пережила взрыв и продолжила сиять, а затем снова взорвалась 50 лет спустя.

"Эта сверхновая ломает все наши представления о том, что должно происходить с взорвавшимися звездами. Это самая большая загадка, с которой я столкнулся почти за десять лет изучения взрывов звезд", — сообщает астроном Лайр Аркави.

По подсчетам исследователей, до взрыва масса звезды в 50 раз превышала массу Солнца. Масштабы взрыва звезды, возможно, связаны с ее необычным поведением, предполагают они. Сверхновая iPTF14hls может оказаться первым обнаруженным примером пульсирующей парно-нестабильной сверхновой.

"Согласно этой теории, возможно, звезда была настолько массивной и горячей, что при взрыве породила антивещество в своем ядре. Это могло стать причиной того, что звезда была нестабильной и за годы существования пережила несколько вспышек, — предполагают исследователи. — Такие взрывы, как считается, были возможны только на раннем этапе существования Вселенной и сегодня уже не должны происходить. Это все равно, что встретить динозавра".

Астрономы продолжают наблюдение за звездой, чтобы получить более полные данные.