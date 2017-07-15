"Я не могу назвать дату, когда люди окажутся на Марсе, и причина этого — в бюджете, той его части, которую нужно увеличить примерно на два процента, у нас нет поверхностных систем для Марса, — сказал глава подразделения НАСА по пилотируемым полетам Билл Герстенмайер на встрече, организованной Американским институтом аэронавтики и астронавтики. — Вход [в атмосферу планеты], спуск и посадка — огромный вызов для нас на Марсе".

Руководитель допустил, что НАСА, возможно, стоит сконцентрироваться на миссии на Луну, особенно к тем регионам, где есть водяной лед. Ars Technica отмечает, что выходом для агентства может стать расширение сотрудничества с такими частными компаниями, как SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance.

"Мы вернемся на Луну, мы отправимся к Марсу и двинемся дальше, туда, куда наших внуков поведет мечта", — заявил вице-президент США Майкл Пенс, как сообщает ТАСС, выступая перед сотрудниками Центра космических полетов имени Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал.

В октябре 2015 года занимавший должность главы американского космического агентства Чарльз Болден заявил, что "НАСА находится ближе всего к отправке американских астронавтов на Марс, чем когда-либо ранее. (…) НАСА направляет нашу нацию и весь мир в путешествие на Марс".