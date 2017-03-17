Венгерские, американские, немецкие и испанские астрономы представили новые свидетельства в пользу наличия у третьей по величине карликовой планеты Солнечной системы (225088) 2007OR10 спутника. Данное небесное тело неофициально называется Белоснежкой, поскольку считается покрытым водным льдом, покрасневшим из-за отложений углеводородов, сообщает издание New Scientist.

Диаметр спутника (225088) 2007OR10, по оценкам астрономов, составляет 237 километров. Ученые полагают, что в древности в поясе Койпера, где располагается Белоснежка, плотность окружающей крупные небесные тела среды была в десять-сто раз больше, чем в настоящее время.

Причиной, по которой у Белоснежки заподозрили наличие спутника, является замедленное вращение карликовой планеты вокруг своей оси, обусловленное приливным взаимодействием с луной. К своим выводам ученые пришли, проверив архивы космического телескопа Hubble, в которых удалось обнаружить восемь снимков Белоснежки.

Открытие показывает, что все карликовые планеты Солнечной системы, диаметр которых превышает тысячу километров, имеют собственные спутники. Это может позволить понять происхождение системы Земля-Луна.

Белоснежка расположена на расстоянии 33-100 астрономических единиц от Солнца. Диаметр (225088) 2007 OR10 примерно равен 1535 километрам. Исследование отражательной способности (225088) 2007 OR10 позволило предположить низкую скорость вращения карликовой планеты вокруг своей оси (с периодами 44,8 или 22,4 часа) и ее геометрическую форму (эллипсоид Маклорена).