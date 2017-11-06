Доезжая до работы и обратно на велосипеде, тучный человек может сбросить почти столько же, сколько в процессе интенсивных тренировок в спортзале. Это выяснили исследователи из Копенгагенского университета.

В исследовании приняли участие 135 добровольцев с лишним весом. Индекс массы тела (ИМТ) участников составлял 25-35 килограммов на квадратный метр, рассказывает The Deccan Chronicle.

Добровольцев разделили на 4 группы. Первая группа ездила на велосипеде на работу и с работы. Вторая группа пять раз в неделю уделяла время тренировкам высокой интенсивности. Третья группа пять раз в неделю выполняла упражнения умеренной интенсивности. Четвертая группа была контрольной. За 6 месяцев жировая масса существенно уменьшилась у добровольцев из всех групп, корме контрольной.

У участников, выполнявших в свободное время упражнения высокой интенсивности, жировая масса стала меньше на 4,5 килограмма (по сравнению с контрольной группой), а у тех, кто выполнял упражнения умеренной интенсивности, — на 2,6 килограмма. У добровольцев, добиравшихся на работу и обратно на велосипеде, жировая масса уменьшилась на 4,2 килограмма.