Метод разработали в Техническом университете Лаппеенрапта и Исследовательском технологическом центре VTT. Для создания пищи — коричневой кашицы, вкусовые свойства которой не уточняются — используются одноклеточные организмы. Им для роста нужны лишь углерод и водород.

Сейчас готового продукта получают лишь один грамм в две недели, но исследователи верят, что через 10 лет можно будет запустить коммерческое производство.

Старший исследователь VTT Юха-Пекка Питкянен указывает, что это путь к экологически чистому производству, который не требует сельского хозяйства и использования пестицидов: "Мы просто пользуемся многообразием природы. Существуют организмы, которые могут использовать водород как источник энергии. Его можно получить из электричества, а электричество добывать с помощью солнечных панелей".

Ученые говорят, что продукт, содержащий большое количество питательных веществ, мог бы существенно улучшить ситуацию в страдающих от голода странах. Кроме того, такое производство продуктов питания можно налаживать вне зависимости от качества почвы, влажности и других погодных условий.

Кроме того, указывают авторы метода, такой подход благосклонно скажется и на природе: пестициды не понадобятся, а выбросы парниковых газов значительно снизятся.