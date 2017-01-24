Первые снимки с GOES-16 получены исследователями 23 января, после проверки всех систем спутника. Качество изображения позволит метеорологам делать прогнозы с гораздо большей точностью, предсказывать стихийные бедствия и отслеживать лесные пожары, поясняют в NOAA.

GOES-16 способен делать снимок целого полушария Земли в высоком разрешении каждые 15 минут, США — каждые 5 минут, а передавать новые погодные данные — каждые 30 секунд. Он может сосканировать поверхность планеты в пять раз быстрее своих предшественников.

Спутник находится на орбите на высоте около 36 000 км. Полный цикл испытаний GOES-16 займет около года, и тогда он заменит спутники 2006 и 2010 годов.