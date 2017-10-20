Ранее считалось, что мимика животного непроизвольно проявляется в зависимости от его эмоций. Однако авторы исследования склонны полагать, что она является инструментом общения, в том числе и с людьми.

Исследователи наблюдали за поведением собак в помещении, где находился незнакомый им человек. В некоторых случаях рядом с незнакомцем стояла миска с едой. Человек либо сидел спиной к собаке, либо смотрел на нее, когда та входила в комнату.

Как оказалось, наличие еды не слишком влияло на поведение и выражение морды животного. Однако если человек был обращен к собаке лицом, та чаще лаяла, высовывала язык и приподнимала внутренние уголки бровей, делая "щенячьи глазки".

Как считают авторы работы, мимика собак могла эволюционировать в процессе одомашнивания для более успешного взаимодействия с человеком.