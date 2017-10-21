В своей недавно вышедшей книге ученый приводит аргументы, согласно которым перевод с русского на английский научных работ, опубликованных в СССР, послужил укреплению последнего в качестве международного языка.

В 1948 году, отмечает Гордин, треть научных работ, опубликованных не на английском языке, приходилась на русский. В годы холодной войны его доля увеличилась, также стало расти число переводов с русского на английский.

Историк пишет, что в 1940-х годах в США было распространено мнение, что научный русский язык значительно проще литературного, прежде всего из-за использования меньшего числа глагольных категорий, в частности преобладания страдательного залога.

В 1950-х годах в США стал развиваться машинный перевод с русского на английский, который не получил широкого распространения прежде всего из-за ограниченных возможностей использования правил синтаксиса. В частности, программа Дострета, написанная на перфокарте, предполагала использование всего 250 слов русского языка и шести основных правил синтаксиса.

Окончательно машинный перевод потерял актуальность к началу 1960-х: стало понятно, что дешевле использовать переводчиков. К этому времени несколько американских издательств наладили собственный перевод основных советских научных журналов.

В частности, AIP издавало англоязычный Soviet Physics—JETP (советский и теперь уже российский "Журнал экспериментальной и теоретической физики"), однако, когда в 1955-1965 годах число страниц издания в год выросло с 1,5 до 4,5 тысячи, данная деятельность стала нерентабельной.

К этому времени, отмечает Гордин, успешные и активные ученые в Индии и Китае уже владели английским и могли отслеживать ситуацию в своей области науки, используя только один язык. Вместе с негативной реакцией на немецкий после Второй мировой войны, отмечает Гордин, это подготовило почву для того, что к 1960 году на английский язык приходилась уже половина научных публикаций, а в 2005 году этот показатель достиг 90 процентов.