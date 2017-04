Интервью проходило по Skype на английском языке. На вопрос, где находится Великая Китайская стена, Цзя Цзя ответила просто "Китай", сообщает Lenta.ru. Также она не смогла назвать количество букв в английском алфавите, а при попытке поддержать диалог об искусственном интеллекте ответила нечто несвязное. Все ответы сопровождались длительными задержками.

На создание робота у инженеров ушло около трех лет. Руководитель группы Чэнь Сяопин уверен, что многие вопросы были довольно сложными и, по его мнению, Цзя Цзя давала "хорошие ответы". Однако зрители, наблюдавшие за разговором гуманоида с журналистом, выразили разочарование и удивились тому, что она отвечает хуже голосовых ассистентов Alexa и Siri.

"Робот-богиня" Цзя Цзя была представлена в апреле 2016 года. Робот запрограммирован на общение с людьми, подключается к различным облачным сервисам и почтительно склоняет голову перед собеседниками. Этот же коллектив ранее разработал служебного робота Кецзя, который занял первое место в чемпионате RoboCup 2014 года.

#Live: Chinese intelligent humanoid #Jiajia talks with Kevin Kelly of Wired Magazine for the first time! #AI https://t.co/hqlC5IObls

— China Xinhua News (@XHNews) April 24, 2017