Британские строители опасаются, что повсеместное внедрение полуавтоматической машины приведет к массовым сокращениям рабочих.

Робот состоит из конвейерной ленты, ручного манипулятора и бетононасоса. Для обслуживания машины необходимо два человека, один из которых будет осуществлять загрузку кирпичей, а второй — выравнивать раствор.

Он не опаздывает на работу, способен трудиться круглосуточно без перерывов на обед, а качество кладки не уступает качеству работы опытного каменщика. Сэм создан более двух лет назад нью-йоркской компанией Construction Robotics. За это время в отдельных районах США он успел заменить сотни строителей.