Созданная ткань отличается от обычной кольчуги тем, что она покрыта маленькими серебряными плитками. Одна сторона материала способна отражать свет, тогда как другая — поглощать тепло. Таким образом, она может служить изоляцией от космического излучения или других внешних воздействий, хранить в себе тепловую энергию, не допуская ее рассеивания, и уменьшать повреждения, которые могут нанеси метеориты.

Кольчуга создавалась с помощью технологии 3D-печати, при которой изготовление ткани происходит слой за слоем. Сырьем для этого служили расплавленные полимерные материалы и металлические порошки. Это позволяет создавать ткань в случае необходимости на борту космических кораблей и станций, не тратя время на ее доставку с Земли.

Ранее, в марте, физики из Университета Центральной Флориды предложили изготавливать композитные материалы из содержащей водород астероидной глины. По их мнению, они будут лучше защищать от радиации, чем используемый сейчас алюминий.

Главную опасность для человека, находящегося вне магнитосферы Земли, представляют космические лучи и потоки заряженных частиц от Солнца (прежде всего протонов). Они стимулируют развитие раковых заболеваний и мутаций.