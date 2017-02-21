Яд маленьких улиток-конусов может быть использован для облегчения хронической боли, полагают американские ученые. Моллюски используют яд, чтобы парализовать или убить свою жертву.

В результате проведенных тестов выяснилось, что эффект обезболивания при использовании яда улиток-конусов сохранялся у подопытных крыс до трех дней. Результаты тестов означают возможность создать новый вид антиболевой терапии для тяжелобольных.

Большинство современных болеутоляющих препаратов для хронических больных сделаны на основе опиоидных анальгетиков, которые оказывают специфическое влияние на центральную нервную систему, притупляя восприятие боли.

Найденный в яде живущей у берегов Карибских островов улитки-конуса компонент Rg1A имеет другой принцип действия.

Опиоидные анальгетики, такие как морфин, вызывают привыкание, а яд улитки этим эффектом не обладает — и это самый важный аспект, считают ученые.