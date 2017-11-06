Согласно прогнозу, сделанному на основе спутниковых снимков ледников, в будущем процесс таяния льдов ускорится еще в два-три раза, повысив уровень Мирового океана. Уже сейчас ледники Pine Island и Thwaites стали главными источниками возникновения айсбергов в Антарктике.

В 2015 году от продолжающего разрушаться ледника Thwaites откололся айсберг длиной 24 километра. Под воздействием глобального потепления два ледника стремительно сползают в море Амундсена.

По мнению ученого Эрика Ригно из Университета штата Калифорния, специализирующегося на изменениях климата, ледники тают в следствие растущего потепления морской воды, окружающей ледяные массивы Антарктики. Ригно утверждает, что в годы, когда среднегодовая температура в Южном полушарии ниже нормы, процесс таяния льдов замедляется. А в теплые годы, напротив, протекает быстрее.