Исследователи из Медицинского центра Вейла Корнелла пришли к выводу, что употребление послеродовой плаценты в пищу, как это делают некоторые матери, не приносит никакой пользы женскому организму.

Более того, в эмбриональном органе содержатся токсические вещества. Статья ученых опубликована в American Journal of Obstetrics and Gynecology, сообщает издание Science Alert.

Плацента — орган, формирующийся во время беременности. Он плотно прилегает к стенке матки и обеспечивает связь между организмом матери и развивающимся плодом. Эмбрион соединен с плацентой через пуповину и таким образом получает питательные вещества и кислород. Кроме того, плацента выполняет защитную функцию, пропуская к зародышу часть антител и поглощая некоторые вредные вещества. Во время родов она выходит через половые пути.

Некоторые люди прибегают к плацентофагии — употреблению вышедшего эмбрионального органа в пищу. Считается, что плацента помогает восполнить дефицит витаминов и микроэлементов, например железа, в организме. Эта практика была популяризована знаменитостями, которые добавляли кусочки эмбриональной ткани в коктейли или принимали капсулы с порошком из измельченного органа.

Ученые под руководством Алекса Фарра проанализировали научную литературу, посвященную плацентофагии. Оказалось, что содержание в эмбриональной ткани таких питательных элементов, как железо, цинк и селен, незначительно. Более того, из-за защитной функции плаценты в ней находится большое количество тяжелых металлов, накопившихся во время беременности. Также в порошке из капсул обнаружены мышьяк, кадмий, кобальт, свинец и ртуть. При разовой дозе они не приносят вреда, однако при длительном употреблении таблеток могут привести к хроническому отравлению.

Исследователи сообщили, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили доклад, в котором описывается случай заражения новорожденного инфекцией Streptococcus agalactiae от кормящей грудью матери. Бактерии содержались в плацентарных таблетках, принимаемых женщиной.