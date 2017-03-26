Ученые из Бристольского университета совместно с управлением по переливанию крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) разработали метод массового производства донорских эритроцитов в лаборатории, основываясь на свойствах стволовых клеток. Однако прощаться с "живой" донорской кровью еще очень рано.

Согласно описанию работы, опубликованному в журнале Nature Communications, ученым удалось "обессмертить" стволовые клетки, клонируя их сколь угодно много раз, чтобы на их основе получить эритроциты.

Красные кровяные клетки уже можно было получать в лаборатории, пользуясь универсальностью стволовых клеток, которые можно запрограммировать на трансформацию в любую другую клеточную структуру, однако перед специалистами всегда возникала проблема масштаба производства.

В привычной лабораторной технике каждый эритроцит вырастает на стволовой клетке, ответственной за появление эритроцитов в организме. Преграда в том, что одна такая клетка может стать основой не более чем для 50 тыс. себе подобных, после чего она "выдыхается". Для сравнения: стандартный заполненный до краев мешок для забора крови у донора содержит около триллиона эритроцитов.

Как получить кровь из кожи

Инновация бристольских специалистов предполагает искусственную задержку стволовых клеток на начальной стадии, когда они способны бесконечно делиться. Таким образом, подобные клетки становятся технически бессмертными.

Получив необходимое их количество, медики просто программируют их на превращение в эритроциты, добиваясь столь необходимой для производства массовости.

Один из бристольских исследователей, доктор Ян Фрейн сказал Би-би-си, что его коллектив уже вырастил литры подобной крови. "Мы продемонстрировали приемлемый способ экономически оправданного производства эритроцитов для клинического применения", — утверждает специалист.

"Кровь на развес"

При этом медики признают, что работа еще далека от завершения — ведь кровь, полученная новым способом, даже при его массовом внедрении, останется существенно более дорогой, чем обычная донорская. На данный момент разница в масштабах производства традиционным путем и посредством клонирования "вечнозеленых" стволовых клеток сопоставима с различием между большим пивзаводом и домашней пивоварней.

"Существует проблема биоинженерии: повышение масштабов производства — это довольно непростой вызов, и следующая наша задача — нарастить производительность", — рассказывает еще один организатор исследования профессор Дэвид Энсти.

Управление по переливанию крови и трансплантологии NHS подчеркивает, что у него категорически нет никаких намерений отказаться от крови, сдаваемой донорами стандартным способом.

Опыты ученых позволили практически неограниченно выращивать эритроциты в лаборатории, однако переливать кровь "по старинке" все еще проще

Тем не менее у некоторых людей встречаются столь редкие свойства соединительной ткани — иногда обусловленные этническим происхождением человека, — что им почти невозможно подобрать полностью совместимого донора.

В связи с этим профессор Энсти предлагает применять инновационный метод для помощи таким людям. "Первое терапевтическое применение культивируемых эритроцитов, вероятно, ждет пациентов с редкими особенностями крови, потому что подходящие красные кровяные клетки от доноров слишком хлопотно подбирать", — добавил специалист.

Несмотря на имеющиеся вызовы, клинические испытания крови, полученной новым методом, намечены уже на этот год.