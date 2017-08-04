Как отмечают журналисты, этот успешный опыт может в будущем позволить ученым предупреждать около 10 тысяч генетических заболеваний, которые передаются из поколения в поколение. Именно за редактированием и заменой генов в дефектных человеческих эмбрионах будущее современной медицины.

В научной публикации идет речь о том, что группе ученых удалось исправить мутацию в гене MYBPC3 на 11-й хромосоме, на которую приходится около 40% всех случаев наследственной гипертрофической кардиомиопатии. На данный момент заболевание, которое проявляется только у взрослых и может стать причиной остановки сердца и смерти, неизлечимо.

В ходе исследования группа ученого Шухрата Миталипова из Орегонского медицинского университета (США) работала с генетическим материалом 12 здоровых женщин и одного мужчины, имеющего мутацию гена MYBPC3. Шанс унаследовать здоровую копию гена для эмбриона составляет 50%. С помощью системы редактирования генома CRISPR-Cas9 ученым удалось получить 42 здоровых эмбриона из 58 (72,4%).

"Мы получили больше здоровых эмбрионов, чем в контрольной группе, но пока их не 100%, так что, я думаю, у нас есть возможность улучшить этот результат. Мы можем добиться эффективности в 90-100%", — подчеркнул Миталипов.

Авторы нового исследования подчеркивают, что редактирование ДНК с помощью CRISPR-Cas9 в сочетании с экстракорпоральным оплодотворением и предимплантационной генетической диагностикой в теории могут помочь справиться и с другими генетическими болезнями. Однако, по их словам, прежде чем переходить к клиническим испытаниям этой технологии, ее нужно "оптимизировать".

Свои первые опыты, которые ученые проводили на уже оплодотворенных яйцеклетках, показали, что редактирование генома нередко приводит не только к появлению новых ошибок в ДНК, но и к процессу химеризации, когда часть клеток, на которые делилась материнская клетка, содержала в себе отредактированные гены, а другие — их старую версию.

Позднее ученые пришли к выводу, что появления ошибок в ДНК можно избежать, если менять геном зародыша не после оплодотворения, а непосредственно во время проникновения сперматозоида в яйцеклетку и слияния их генетического материала.

Профессор Сколтеха и Университета Ратгерса (США), заведующий лабораториями Института молекулярной генетики и Института биологии гена РАН Константин Северинов, в свою очередь, предсказал, что уже в недалеком будущем будет проведено редактирование ДНК, в результате которого родятся детишки.

"Избежать этого невозможно: слишком много людей, которые хотят иметь здоровых детей и для которых такого рода процедуры — единственная возможность осуществить это желание", — объяснил ученый (цитата по ТАСС).

Профессор генетики в университете Кент Даррен Гриффин, в свою очередь, комментируя открытие ученых, заявил, что теперь главным вопросом является этический аспект редактирования ДНК. "Это не такой однозначный вопрос. Нам необходима дискуссия о том, насколько с морально-этической точки уместно использовать такую технологию, которая может искоренить смертельные болезни", — пояснил он.

Однако доктор Дэвид Кинг, который является активистом кампании по защите прав человека от генетических экспериментов, назвал эксперимент ученых "безответственным" и обвинил их в попытке вступить в "гонку за создание первого генномодифицированного ребенка".