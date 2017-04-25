Смерть одного из членов соцсетей усиливает взаимодействие его "френдов", выяснили ученые. Таким образом сеть восстанавливает связи между участниками, подобно тому, как нейроны мозга берут на себя функцию отмерших или тому, как затягиваются края раны, считают авторы исследования.

Исследование было проведено на примере социальной сети Facebook и 15 тысяч групп "френдов", в которых умер их центральный участник. В общей сложности ученые проанализировали аккаунты более 770 тысяч человек и сравнили полученные результаты с данными, полученными от 30 тысяч групп (более 2 млн человек), в которых никто не умер. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Выяснилось, что взаимодействие между людьми, потерявшими общего "френда", резко возросло сразу после его смерти, а в последующие месяцы постепенно шло на спад, приближаясь к тому уровню, который был отмечен за два года до смерти. Иными словами, люди компенсировали утраченные отношения с умершим общением друг с другом.

Этот эффект был наиболее выражен среди молодых людей 18–24 лет. В таких группах взаимодействие не просто стабилизировалось, а оказывалось на более высоком уровне, чем до смерти. Все остальные возрастные группы спустя два года возвращались на прежний уровень взаимодействия. Ученые призывают провести более углубленные исследования, где внимание будет уделено специфике поведения в зависимости от возраста участников.