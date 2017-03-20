В NASA создали робота для поиска инопланетной жизни

Foto: Reuters/Scanpix Американское космическое агентство NASA показало видео с роботом, который может преодолевать сложные препятствия на пути и использоваться для поиска жизни на Марсе или Европе (спутнике Юпитера). Устройство PUFFER (Pop-Up Flat Folding Explorer Robots) отличают небольшие размеры и разборная конструкция, что позволяет транспортировать его крупными планетоходами, сообщает Lenta.ru.

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