ВИДЕО: Битва краба с осьминогом и неожиданной развязкой

Foto: Reuters/Scanpix YouTube-канал ViralHog опубликовал видео, в котором показана схватка между осьминогом и крабом. Их обнаружили американские аквалангисты у побережья рядом с калифорнийским городом Монтерей. Осьминог несколько раз атаковал краба, который пытался убежать от врага, защищаясь клешнями. Неожиданно головоногого моллюска хватает тюлень. Он съедает свою добычу под смех операторов.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.