Осьминог несколько раз атаковал краба, который пытался убежать от врага, защищаясь клешнями. Неожиданно головоногого моллюска хватает тюлень. Он съедает свою добычу под смех операторов.
ВИДЕО: Битва краба с осьминогом и неожиданной развязкой
Foto: Reuters/Scanpix
YouTube-канал ViralHog опубликовал видео, в котором показана схватка между осьминогом и крабом. Их обнаружили американские аквалангисты у побережья рядом с калифорнийским городом Монтерей.
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